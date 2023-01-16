Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net! Zehra kızımızın bir İsveç üniversitesinde karşılaştığı olay, eğitimin siyasete alet edilmesinin kötü bir örneği. Telefonla görüşmemizde kendisini dirayeti ve vakarlı duruşu için tebrik ettim” ifadelerini kullandı.

Mağdur edilen öğrenciyi arayan Çavuşoğlu, telefon görüşmesinde, “Demokrasi ve insan haklarına önem verdiğini söyleyen ülkelerin bile bir öğrencinin geleceğine bağladığını gördük ve bundan da üzüntü duyduk” diye konuştu.

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa karşı tavrımız net!



Zehra kızımızın bir İsveç üniversitesinde karşılaştığı olay, eğitimin siyasete alet edilmesinin kötü bir örneği.



Telefonla görüşmemizde kendisini dirayeti ve vakarlı duruşu için tebrik ettim. pic.twitter.com/Vj4obh6Vov — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 16, 2023

Staj başvurusuna NATO üyeliği gerekçesiyle ret

Stokholm Üniversitesi’nde görev yapan Profesör Per Carlbring psikoloji öğrencisi Fatma Zehra S.’nin staj başvurusuna, “Sevgili Fatma, seni misafir etmeyi isterdim. Ancak, Türkiye İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm” şeklinde cevap vermişti.

Fatma 5 Aralık 2022’de üniversiteye ayrımcılık şikayetinde bulundu. Raporda profesörün cevabının “politik düşüncelere dayandırıldığı” ve “ayrımcı bir tutum sergilediği, hatta tamamen ırkçı olduğu” belirtildi.