Satürn’ün etrafında 128 yeni uydu keşfedildi

2019 ile 2021 yılları arasında yapılan gözlemler, Satürn’ün yörüngesinde 62 yeni uyduya işaret etmişti.

Ancak bazı küçük gök cisimleri henüz kesin olarak sınıflandırılamamıştı.

Tayvan’daki Academia Sinica’da görev yapan gökbilimci Edward Ashton, “Bu cisimlerin muhtemelen uydu olduğunu biliyorduk ve daha fazlasının keşfedilebileceğini düşündük. Bu nedenle 2023’te üç ay boyunca aynı gökyüzü bölgelerini tekrar gözlemledik” dedi.

Araştırmalar sonucunda 128 yeni uydu daha tespit edildi. Bilim insanları, Jüpiter’in bu sayıya yetişmesinin zor olduğunu ifade ediyor.

Düzensiz uyduların kökeni

Keşfedilen yeni uydular, Dünya’nın uydusu gibi büyük ve yuvarlak değil. Küçük ve düzensiz şekilli bu gök cisimleri, “düzensiz uydular” olarak sınıflandırılıyor.

Bilim insanları, bu cisimlerin Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinde Satürn tarafından çekildiğini düşünüyor.

Araştırmacılara göre, yaklaşık 100 milyon yıl önce gerçekleşen bir çarpışma bu küçük uyduların oluşumuna neden oldu.

Keşfedilen yeni uyduların çoğu, Satürn’ün “Norse grubu” olarak bilinen ve geriye dönük yörüngede hareket eden uydularının bulunduğu bölgede tespit edildi. Bu durum, bölgede yakın geçmişte büyük bir çarpışma yaşandığını gösteriyor.

Bilim dünyasında büyük heyecan yarattı

Bilim insanları, bu keşfin Satürn ve Güneş Sistemi’nin geçmişini daha iyi anlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Gelecekte yapılacak gözlemler, bu uyduların oluşum süreci ve yörüngelerinin evrimi hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.