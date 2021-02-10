Fransa'da 2 polis hakkında, Paris'teki eylemde bir göstericiye şiddet uyguladığı ve kullandığı plastik mermiyle sarı yeleklilerin liderlerinden Jerome Rodrigues'in gözünü kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 14 Ocak'ta soruşturma açıldı.

Polislerin "kasıtlı şiddet uygulamaktan" suçlandığı ve adli denetim altında tutulduğu ifade edildi.

Paris Savcılığı, olaya ilişkin daha önce soruşturma başlatmıştı.

Sağ gözünü kaybetti

Sarı yeleklilerin 26 Ocak 2019'da Paris'te düzenlediği gösteride Rodrigres, polisin müdahalesiyle sağ gözünü kaybetmişti.

Fransa'nın Rennes kentinde sarı yeleklilerin 19 Ocak 2019'da yaptığı eylemde kullandığı plastik bombayla bir göstericinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen polis hakkında da geçen hafta soruşturma açılmıştı.

Ülkede düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 4 kişi ölmüş, 30 kişi gözünü kaybetmiş, 5 kişinin eli kopmuş, 770 kişi yaralanmıştı.