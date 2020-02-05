Sırp askerleri, 5 Şubat 1994'te Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine havan topuyla saldırdı. O katliamda 68 sivil hayatını kaybetti, 144 kişi yaralandı.

Saraybosnalılar, katliamın 26’ncı yıl dönümünde Markale kurbanlarıyla beraber, kuşatma boyunca öldürülen 11 bin 541 Bosna-Hersekliyi andı. Saldırıda yakınlarını kaybedenler, havan topunun düştüğü alana çiçekler bıraktı. Eller semaya açıldı, aynı acıların tekrar yaşanmaması için dua edildi.

Saldırıda yakınlarını kaybedenler ve o korkunç olaya şahit olanlar yaşadıklarını TRT’ye anlattı.

O günün tanıklarından; "O gün nöbetteydim. İş çıkışı eve dönerken o korkunç marzaraya şahit oldum. Her taraf kan içindeydi ve insanlar bir sağa bir sola koşturuyordu."

Muberra Brkaniç'in kız kardeşi de o gün iki çocuğuyla yiyecek bir şeyler alabilmek umudu ile Markale pazarına gitti. Aniden düşen top mermisi onların da hayatına mal oldu.

O günün tanıklarından; Ben bombanın düştüğünü televizyondan öğrendim. Kendimde değildim, anlatılamaz. 26 sene geçti ama hala çok acı çok zor.

Sırplar, masum sivillerin hedef alındığı hain saldırıyı kendilerinin yapmadıklarını iddia etti. Hatta Birleşmiş Milletler’in ilk raporunda da bombanın Boşnak mevzilerinden atıldığı belirtildi.

Ancak Lahey’de Sırp komutanların yargılandığı davada gerçekler ortaya çıktı. Saraybosna’yı kuşatan Sırp ordusu komutanı Stanislav Galiç saldırıyı itiraf etti ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Ufuk Şahin

Kamera: Yasin Köse