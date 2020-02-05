İspanya'da son 5 yılda cinsel saldırı olaylarında artış yaşandı.



Bu bilgi, ülkenin İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı raporda yer alınca, Amerika Birleşik Devletleri harekete geçti.



Madrid'deki Amerikan büyükelçiliği, ülkeye öğrenci ya da turist olarak gelecek Amerikan vatandaşlarına uyarıda bulundu, dikkatli olmalarını istedi.



Amerikan sisteminden farklı olduğu için İspanyol ceza sisteminde zorluk yaşayabilecekleri ifade edildi.



Yapılan açıklamada özellikle Amerikalı öğrencilere yönelik saldırıların arttığı belirtilerek, hükümetten de önlem alması istendi.