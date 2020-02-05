İdlib gözlem noktalarına komando takviyesi
Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib'dek gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve sınır birliklerinde bekletilen komandolar, hazırlıklarını tamamladı.
Alınan geniş güvenlik önlemleri altında yaklaşık 60 zırhlı personel taşıyıcının bulunduğu konvoy, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Etiketler: tsk idlib gözlem noktasıSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 17:36
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