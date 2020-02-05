Farklı zamanlarda ortaya çıkan hastalıklar dünyayı tehdit etti. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 6 kez uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etti.

DSÖ Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, kamu sağlığı acil durumu ilan edilen sebepleri anlattı:

"Dünyanın bir yerinde beklenmeyen alışılmışın dışında şiddetli bir olay olacak ve bu olayında o ülke dışındaki diğer ülkelere yayılma ihtimali olacak. Üçüncüsü ve en önemlisi de bunun uluslararası iş birliği ve yardımlaşmayı gerektirecek bir durum olduğunda, biz buna uluslararası öneme haiz kamu sağlığı acil durumu diyoruz."

İlk acil durum kararı domuz gribi içindi

Dünya Sağlık Örgütünün ilk acil durum kararı, 2009 yılında domuz gribi için verildi.

Gribe neden olan H1N1 virüsü, Meksika'da ortaya çıktı. Seyahatlerle birlikte Avrupa'da da hızla yayılmaya başladı. 200 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Türkiye'de de domuz gribi nedeniyle 415 kişi yaşamını yitirdi. Ölümcül virüs riski, aşısının bulunmasıyla ortadan kalktı.

Aşısı olmasına rağmen 'polio' yani çocuk felci de bir tehdit haline geldi.

[Fotoğraf: AA]

Ebolaya Türkiye'de rastlanmadı

2014'de Gine'de başlayan 'ebola' salgını, Batı Afrika ülkelerine hızla yayıldı. 3. kez acil durum ilan edildi. Salgın 2016 yılına kadar sürdü, 11 bin 310 kişi hayatını kaybederken Türkiye'de ebola virüsüne rastlanmadı.

Örgütü harekete geçiren bir diğer olay ise Brezilya'da ortaya çıkan 'Zika' virüsü oldu. Sivrisineklerle yayılan hastalık, Latin Amerika ve Pasifik Adaları'nda etkili oldu.

Hayati tehlike yaratmasa da bebeklerin gelişimini tamamlamadan doğmasına yol açtı.

Koronavirüse acil durum önlemi

Ebola virüsü 2019 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeniden ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle 5. kez acil durum ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü, son olarak koronavirüs için acil durum ilan etti. Virüsten etkilenenlerin sayısı 24 bini aştı. 492 kişi hayatını kaybetti. Tedavisinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber: İrem Çöteli

Kamera: Hakan Güzel