Saraybosna ve Erbil’de açılan Maarif okullarına yoğun ilgi

Türkiye Maarif Vakfı, dünyanın birçok yerinde yeni okullar açmaya devam ediyor. Vakıf bu yıl Balkanlar’da 5 ülkede eğitim faaliyetlerine başladı. Dünya genelinde binlerce öğrencinin eğitim alacağı 140 vakıf okuluna Bosna Hersek’teki Saraybosna Maarif Okulu da katıldı. Kayıt dönemi devam eden okulda, kreşten yükseköğretime kadar çok dilli eğitim verilecek.

Türkiye Maarif Vakfı Balkanlar ve Doğu Avrupa Koordinatörü Salih Sağır, “Güvencemiz şudur; devlet adına yapılan bir iş olduğu için hiçbir gizli ajandası, kapalı kapılar arkasında konuşulan hiçbir ajandası olmadığı için insanlar güvenli bir şekilde çocuklarını gönderebilecekler.” dedi.

“Velilerimiz memnun”

Velilerin memnun olduğunu belirten Öğretmen Aida Kovaç Aliç, “Dersler Saraybosna kantonu eğitim müfredatına uygun olarak işlense de yenilikler sunan bir okul, veliler çalışanlardan, çalışma şeklimizden memnun.” ifadelerini kullandı.

Erbil’de açılan okula ilgi büyük

Yeni açılan okullardan biri de Irak'ın Erbil kentinde. İhsan Doğramacı Koleji'ni devralarak ilk eğitim faaliyetine başlayan Maarif Vakfı’nın okuluna ilgi büyük.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammed Emin Şimşek, hedeflerinin okulun açılışının ilk haftasında beklentilerinin üzerine çıktığını belirterek, “Öğrenci sayımız 100’ün üzerine çıktı. Halen kayıt ile çok yoğun bir talep var.” dedi.

Bin 500 öğrenci kapasiteli okulda anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde Avrupa standartlarında eğitim verilecek.

Maarif Vakfı, 80 ülkede daha okulların açılması için girişimlerde bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber