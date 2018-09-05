Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya, İdlib'i bombaladığını doğruladı. Rusya Savunma Bakanlığı, bombardımanı 4 Rus savaş uçağının gerçekleştirdiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyonda Hama ile Halep'in vurulduğu belirtilerek, "Sivil yerleşim yerleri vurulmadı" denildi.

“İşbirliğimizin temelinde kalıcı barışın tesisi var”

İdlib'deki gerilimi Ankara'da yakından takip ediyor. Gelişmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündemdeydi. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rus ve Amerikan diplomatları konuk etti. Bozkır önce Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov ile görüştü. Erkhov, “Suriye'nin kuzeyindeki durum için Türkiye ile temas halindeyiz, işbirliğimizin temelinde kalıcı barışın tesisi var.” dedi.

Bozkır ise, “Tek arzumuz sivillerle militan grupların ayırt edilmesidir, can kaybı olmamasıdır.” dedi.

Erkhov’un ardından Meclis’e gelen Amerikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı James Jeffrey, Ankara ve Washington’ın İdlib konusunda aynı endişeleri taşıdığını söyledi.

“Kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek”

İdlib'de tansiyonun düşmesi için uluslararası girişimler de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Cuma günü Güvenlik Konseyi'ni toplayacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sözlerini hatırlatan Haley, eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD’nin karşılık vereceğini söyledi.

“Türkiye ile yakın temas içindeyiz”

Rusya'dan bir açıklama da Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Açıklamada, İdlib sorunu çözülmeden Suriye'nin normalleşemeyeceği mesajı verildi.

Kremlin Danışmanı Yuri Ushakov da çözüm için Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılımıyla İstanbul'da yapılması planlanan 4'lü Suriye Zirvesi'ne işaret etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da "Sivil kayıpların önlenmesi için Türkiye ile yakın temas içindeyiz." açıklaması yaptı.

BM’nin umudu Türkiye ve Rusya

Birleşmiş Milletler'in umudu da Türkiye ve Rusya'da... Çözüm için Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin 7 Eylül'de Tahran'da yapacağı zirve bu bakımdan kilit önemde. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, üç ülkenin heyetleriyle İsviçre'nin Cenevre kentinde 10-11 Eylül'de görüşecek.

Kaynak: TRT Haber