İran'dan ABD'ye BMGK tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 26 Eylül'de yapılacak oturumunu yönetecek. Güvenlik Konseyi'nin ana gündemi ise İran.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ise o toplantıdan bir gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edecek. Ancak uluslararası kaynaklar, Ruhani’nin genel kurul konuşmasını, Trump’ın oturumu yöneteceği gün yapmayı talep edebileceğini belirtiyor.

Washington yönetimi, 190 ülkenin genel kurul için New York’ta bulunacağı sırada bu toplantıyı düzenleyerek dikkatleri İran’a çekmeyi hedefliyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise sosyal medya hesabından tepkisini gösterdi. Zarif, Trump'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başkanlığını, İran aleyhine suistimal etmeyi planladığını öne sürdü.

2014 yılında Barack Obama, güvenlik konseyine hitap eden ilk ABD Başkanı olmuştu.

Kaynak: TRT Haber