Ambulansı durdurup son isteğini yerine getirdiler

Avustralya'da bir hasta ambulansla hastaneye sevk edildi. İki gündür aç olan hastanın durumu ise hayli ağırdı. Sağlık ekipleri ne yemek istediğini sordu, "karamelli dondurma" karşılığını verdi. Hastane yolunda ambulans durduruldu, ölmeden önce hastanın son isteği yerine getirildi.

Avustralya'da Pankreas kanseri olan Ron McCartney durumu iyice kötüleşince hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.

McCartney'in 2 gündür bir şey yemediğini öğrenen sağlık ekibi canının ne istediğini sordu. Hastanın canı karamelli dondurma istiyordu.

Sağlık ekibi hastane yolundaki bir dondurmacıda durup hastanın son isteğini yerine getirdi.

McCartney hastaneye ulaştıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Sağlık görevlilerinin bu davranışı sosyal medyada takdir topladı.

McCartney'in kızı da babasının son arzusunu yerine getiren sağlık ekibine teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber