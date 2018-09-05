İran'daki kuraklık endişe verici boyutta

İran'ın son 10 yıllık göstergelerini dikkate alarak değerlendirmeler yapan Zeyaiyan, "İran'ın yüzde 98,1'i çeşitli derecelerde olmak üzere kuraklığa maruz kaldı" dedi.

Zeyaiyan, İran'ın sadece yüzde 1,6'lık kısmının normal olarak değerlendirildiğini ifade ederek, kalan yüzde 0,3'lük bölümünü ise yağışlı bölge olarak nitelendirdi.

Ülkenin Elbruz, İlam, Buşehr, Güney Horasan, Huzistan, Zencan, Sistan-Belucistan, Fars, Gazvin, Kum, Kirman, Hürmüzgan ve Yezd şehirlerinin son 10 yılda yüzde yüz oranında kuraklığa maruz kaldığını dile getiren Zeyaiyan, durumun endişe verici boyutta olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA