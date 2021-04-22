Sanal ortamda gerçekleşecek İklim Zirvesi bugün başlıyor
İklim Zirvesi bugün başlayacak. Zirvede karbon emisyonunun azaltılması, iklim faaliyetlerinin ekonomik faydaları, dönüşüm teknolojileri ve küresel iklim değişikliği için çalışan devlet dışı aktörler gibi konular görüşülecek.
ABD Başkanı Joe Biden’ın 26 Mart’ta 40 ülke liderine ve Avrupa Birliği'ne (AB) gönderdiği davet üzerine sanal ortamda yapılacak İklim Zirvesi bugün başlayacak.
Zirveye, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un da aralarında bulunduğu 40 ülke lideri katılacak.
Küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceye indirme hedefi teşvik edilecek
ABD Dışişleri Bakanlığızirvenin amacının dünyadaki emisyonun yüzde 80’ini yapan ve gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 80’ine sahip ülkelerin yıllık küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceye indirme hedefine ulaşma konusunda teşvik etmek olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk oturumda konuşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sabahki ilk oturumda konuşacağı zirvenin açılışını ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris yapacak.
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