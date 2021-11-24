Texas'ın Taylor kenti yakınlarında kurulacak tesis, Güney Koreli elektronik devinin ABD'deki en büyük yatırımı olacak.

Teknoloji sektöründen 2 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen tesisin, inşasına gelecek yıl başlanmasI; 2024'ün ikinci yarısında faaliyete başlaması planlanıyor.

Samsung, rakiplerinin birçoğu gibi, tedarik zinciri sorunlarını çözmek için ABD'de çip üretimini genişletmek için yarışıyor.

Şirketin elektronik cihaz çözümleri yöneticisi Kinam Kim, daha fazla üretim kapasitesi ile müşterilerin ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebileceklerini ve tedarik zincirinin istikrarına katkıda bulunabileceklerini söyledi.