Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 07:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
UCM Başsavcısı Khan, Seyfülislam Kaddafi davasından çekildi
[Fotoğraf: Reuters]
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, savaş suçları iddiasıyla aranan Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi davasından ''tarafsızlık'' gerekçesiyle çekildiğini açıkladı.
Khan, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, savaş suçları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı olan Seyfülislam Kaddafi davasını yardımcısı James Stewart'a devrettiğini belirtti.
Seyfülislam Kaddafi'nin bir dönem avukatlığın yapan Karim Khan, davadan çekilmesinin nedeninin ise ''tarafsız kalmak'' olduğunu ifade etti.
Karim Khan UCM'nin, Libya'daki savaş suçu iddialarına yönelik kanıt toplamaya devam ettiğini ve 2022 yılının başlarında Libya'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.
Etiketler: Libya
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