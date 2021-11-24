Arap koalisyonu, Sana'daki "meşru askeri hedeflere" yönelik hava saldırıları düzenlenmeye başlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Operasyon insansız hava araçlarına ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü gizli ve yeni kurulmakta olan bir binayı hedef almıştır." ifadeleri yer aldı.

Operasyonda sivillerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada başka bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyon kanalı, saldırıyı "Suudi Amerikan saldırı uçakları Sana'ya bağlı Muin Nahiyesi el-Anab semtinde bir eve iki hücum gerçekleştirdi." şeklinde duyurdu. Habere göre, saldırılardan birinde Yetim Hastanesi'ne bağlı inşaat halinde bir bina hedef alındı.