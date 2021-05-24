Anket, uluslararası sivil toplum kuruluşu Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından yapıldı.

Çin ve ABD’nin de dahil olduğu 5 ülkede, 6 bin 600 katılımcıya yabani hayvan eti tüketimleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 30'u salgının ardından yabani hayvan eti yemeyi ya bıraktıklarını, ya da azalttıklarını söyledi.

Aynı kişilerin yüzde altmışı da koronavirüsün, yabani hayvanlardan insanlara geçtiği yönünde görüş bildirdi.

Çin’deki katılımcıların yüzde 90'ı ise artık yabani hayvan eti yemeyeceklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüsün potansiyel kaynağı olarak, yabani hayvanları işaret etmişti.

Çin’de geleneksel tıpta kullanılan yabani hayvanların ticareti ve tüketimi geçen sene yasaklanmıştı.

