Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da 110 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti. Ülkede aşılananların sayısı 31 milyonu aştı.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 107 bin 481 testte 2 bin 490 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 194 bin 672'ye ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 276 bin 439'a, yoğun bakımdakilerin sayısı 1382'ye geriledi.
Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 110 artarak 125 bin 335'e yükselirken iyileşenlerin sayısı da 7 bin 32 artışla 3 milyon 792 bin 898'e ulaştı.
Aşılananların sayısı 31 milyonu aştı
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı bugün itibarıyla 31 milyon 60 bin 71 oldu. Aşılananların 10 milyon 275 bin 622'sini ikinci dozu alanlar oluşturdu.
Etiketler: İtalya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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