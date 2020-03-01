Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Çin'de bugüne kadar koronavirüsten can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 872’ye, vaka sayısı da 79 bin 824’e ulaştı.

Son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851’e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856’ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625’e yükseldi.

Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34’ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

Kovid-19 vaka sayısı Çin ana karası dışında Hong Kong’da 95’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.

DSÖ'den acil durum

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.