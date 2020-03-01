Hafter'e bağlı milisler, akşam saatlerinde Mitiga Havaalanı'na 2 füzeyle saldırı düzenledi.

Hafter milisleri gece saatlerinde saldırılarını yoğunlaştırdı.

Darbeci Hafter yaklaşık 1 haftadır Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havaalanı'na saldırı düzenliyor.

Geçen cuma günü Hafter milisleri Mitiga Havaalanı ve çevresine yaklaşık 60 füzeyle saldırmıştı.

Saldırıda füzelerden biri bir hangara isabet etmiş ve yangın çıkmıştı.

Saldırıların sürmesi nedeniyle yangın uzun süre söndürülememiş ve uçuşlar bir süre durdurulmuştu.