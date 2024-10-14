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Dünya
AP 14.10.2024 08:34

Sahra Çölü'nde sel: 50 yıldır kurak olan göl doldu

Fas’ta iki gün süren yoğun yağışlar, yıllık yağmur miktarının bir yılda aldığı kadar suyu getirdi ve Sahra Çölü'nün en kurak bölgelerine ihtiyaç duyulan suyu ulaştırdı.

Fas hükümeti, Eylül ayında yaşanan bu sağanağın özellikle güneydoğudaki Rabat köyünde on yıllardır görülen en yoğun yağış olduğunu belirtti. Rabat’a bir günde yaklaşık 10 santimetre yağmur yağdı.

Zagora ve Tata arasında yer alan, 50 yıldır kurak olan Iriqui Gölü, NASA uydularından alınan görüntülere göre bu yağışlarla doldu. Ayrıca, Merzouga bölgesi de aşırı yağıştan etkilendi.

Sahra Çölü'nde sel: 50 yıldır kurak olan göl doldu

Bu fırtına, altı yıllık kuraklığın ardından geldi. Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışan Houssine Youabeb, "Bu kadar kısa sürede bu miktarda yağışı 30 ila 50 yıldır görmemiştik" dedi. Ayrıca, yağışların havadaki nem oranını artırarak ülkenin hava durumu üzerinde yıllar sürecek bir etkisi olabileceğini ekledi.

Eylül ayında yaşanan bu fırtınanın bir başka etkisi ise rezervuarların rekor hızda dolması ve yerel halk için ek su kaynaklarının sağlanması oldu. Ancak, bu yağışların uzun süreli kuraklığı hafifletip hafifletmeyeceği konusunda kesin bir şey söylemek için henüz erken.

Fırtına, Fas ve komşusu Cezayir'de toplam 20 kişinin hayatını kaybetmesine ve tarım üretiminin zarar görmesine neden oldu.

Sahra Çölü'nde sel: 50 yıldır kurak olan göl doldu

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