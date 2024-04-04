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Dünya
AA 04.04.2024 06:42

Sahaya düşen yıldırım futbolcu gençleri hastanelik etti

Japonya'da liselilerin futbol maçında saha kenarına yıldırım isabet etmesi sonucu ikisi ağır 18 kişi yaralandı.

Sahaya düşen yıldırım futbolcu gençleri hastanelik etti

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Miyazaki eyaletindeki Oyodo Gakuen Hosho Lisesi'nin futbol sahasında oynanan maçta yıldırım düştü.

Hosho Lisesi ile Kamoto Lisesi arasındaki hazırlık maçında saha kenarına isabet eden yıldırım nedeniyle 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

Miyazaki İtfaiyesi, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Devlet televizyonu NHK, kent polisinin yaralananlardan ikisinin ani kalp durması nedeniyle sağlık durumlarının ciddi olduğunu bildirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sıcak ve nemli havanın alçak basınca yol açtığını, yağmur bulutlarının kümelenmesi sonucu yıldırım düşmesi için ideal koşulların oluştuğunu açıkladı.

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