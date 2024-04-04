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Dünya
AA 04.04.2024 06:18

Japon vali yaptığı gaf sonrası istifa kararı aldı

Japonya'da Şizuoka Eyalet Valisi Kawakatsu Heita, valilikte yeni işe başlayanlara karşı yaptığı gaf sonrası istifa etme kararı aldığını açıkladı.

Japon vali yaptığı gaf sonrası istifa kararı aldı

Şizuoka Valisi Kawakatsu, eyalet valiliğinde yeni işe başlayanlara hitaben yaptığı konuşmada hakaret ve ayrımcılığa yol açmakla eleştiriliyor.

Kawakatsu, "Valilik, bir başka deyişle bir düşünce kuruluşudur. Her gün sebze satmak ya da ineklerle meşgul olmaktan farklıdır. Temel olarak herkes son derece zeki insanlardır." ifadelerini kullandı.

Eyalet Valiliği, Kawakatsu'nun açıklamaları nedeniyle telefon ve e-posta yoluyla 1800'e yakın şikayet aldıklarını bildirdi.

Kullandığı İfadeler için ulusal basında meslek ayrımcılığı eleştirileri yöneltilen Kawakatsu, düzenlediği basın toplantısında kimseye hakaret etmediğini savundu.

İfadelerini geri almayan ancak kamuoyundan özür dileyen Kawakatsu, "Uygunsuz sözlerimden dolayı kalp kırdım. Duygularınızı incittiysem özür dilerim. Bütün meslekler eşit derecede değerli ve hepsi gerekli." dedi.

Vali Kawakatsu, görevinden istifa etme kararı aldığını kaydederek, sebep olduğu gafın kararında etken olduğunu belirtti.

Kamuoyunda, muhalif olduğu şehirler arası demir yolu projesine de değinen Kawakatsu, "Maglev (tren) meselesi de bir dönüm noktası. Görevimde büyük bir amacıma da ulaşmış oldum." dedi.

Maglev Tren Projesi

Başkent Tokyo ile güneydeki Osaka kenti arasında yapılması planlanan "Linear Chuo Shinkansen" Maglev Tren Hattı Projesi'ne karşı Kawakatsu, muhalif duruş sergiliyor.

Kawakatsu'nun, "Central Japan Railway" firmasına ait, Şinagawa-Nagoya kısmı Şizuoka eyaletinden geçecek projenin inşaatını çevresel sebeplerle geciktirdiği biliniyor.

Japon demir yolu firması, geçen hafta yaptığı açıklamada, projenin tamamlanmasını, daha önce duyurulan 2027 yılından 2034 ya da sonrasına ertelediğini açıklamıştı.

İlk seçildiği 2009'dan beri 4 dönem Şizuoka Valiliği yapan Kawakatsu'nun resmi görev süresi Temmuz 2025'te son buluyordu.

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