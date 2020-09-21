Sağlık Bakanının sözlerinin ardından İngiltere'de ikinci dalga yine önce marketlere vurdu.

Matt Hancock ülkesinde koronavirüs salgını ile mücadelenin hiç de iyi gitmediğini söyledi.

Ulus olarak kritik bir noktadayız diyen bakan, "Kurallara uyulmazsa daha sert tedbirler almak zorundayız. İstemiyorum ama böyle devam edersek mecburuz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama adeta işaret fişeğini ateşledi. Geçtiğimiz bahar aylarında tüm dünyada görmeye alışık olduğumuz görüntüler yeniden ortaya çıktı.

İngilizler, kısıtlamaların döneceği korkusu ile marketlere akın etti.

Yine ilk boşalanlar tuvalet kağıdı ve makarna raflarıydı.

Sağlık Bakanı'nı bu konuşmaya iten. test sonucu pozitif çıkmasına rağmen dışarı çıkan insanların fazla olması.

Bu yüzden karantinayı ihlal edenlere bin, bunu tekrarlayanlara 10 bin sterlin yani 98 bin lira para cezası kesilmesine karar verildi.