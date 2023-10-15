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Dünya
AA 15.10.2023 14:24

Safedi:Neden Ukrayna'da sivillerin gıdaya erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze'de değil?

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilere uygulanan çifte standarda işaret ederek, "Neden Ukrayna'da sivillerin gıda ve ilaca erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze'de değil?" dedi.

Safedi:Neden Ukrayna'da sivillerin gıdaya erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze'de değil?
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi, İngiliz BBC kanalına verdiği röportajda, Gazze’ye uygulanan çifte standarda dikkati çekti.

Safedi, "Neden Ukrayna’da sivillerin gıda ve ilaca erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze’de değil? Uluslararası toplum, İsrailli sivillerin öldürülmesini kınadığı gibi Filistinli sivillerin öldürülmesini de kınamalı." ifadesini kullandı.

Filistinlilere çifte standart uygulandığına işaret eden Safedi, "İnsani ve hukuki kriterler, kimliğe dayalı ayrımcılık yapılmaksızın aynı olmalıdır." diye konuştu.

Safedi, Gazze’deki savaşın yayılma tehlikesinin bulunduğunu belirterek, "Gazze’deki savaş güvenlik getirmeyecek, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, masum insanları öldürüyor." şeklinde konuştu.

Bölgede barışın sağlanmasına ilişkin ise Safedi, "Filistin'in, İsrail'in ve bölgenin tamamının güvenliğini ancak iki devletli çözüme dayalı adil bir barış sağlayabilir." ifadesini kullandı.

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