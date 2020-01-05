Dünya
Sadr, ABD Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi05 Ocak 2020 Pazar 21:18 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 21:32
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliğininin kapatılmasını istedi.
[Fotoğraf: AA ]
Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, meclise hitaben yaptığı açıklamada, ABD ve Irak arasındaki güvenlik anlaşmasının lağvedilmesi ve ABD Büyükelçiliğininin acilen kapatılmasını talep etti.
Iraklı Şii siyasi lider, ülkedeki ABD askerlerinin yer aldığı üslerin de kapatılmasını istedi.
Sadr, "Tüm direnişçiler acilen toplanmalı ve uluslararası direniş gücünü oluşturmalı" ifadesini kullandı.
Kaynak: AA