Uçağıyla 51 bin kilometre kat etti.



Belçika'dan başladığı zorlu yolculuğunu yine aynı yerde başarıyla tamamladı.



19 yaşındaki Belçikalı pilot Zara Rutherford tek başına dünya turu yapan en genç kadın pilot unvanını kazandı.

Annesi ve babası da pilot olan Rutherford 14 yaşında pilotluk eğitimine başladı, 17 yaşında uçuş lisansını aldı.

52 ülke üzerinde uçtu

2021 yılının Ağustos ayında Belçika'da henüz 18 yaşındayken dünya turuna çıktı.



Yolculuğu boyunca okyanusları, çölleri aştı, uçsuz bucaksız Sibirya semalarında uçtu. Rutherford dünya turunda 5 kıta ve 52 ülke aştı.

51 bin kilometre uçan Rutherford, tek kişilik dünya turunu tamamladı



Genç pilot, elverişsiz hava şartları nedeniyle daha önce ertelenen, Almanya'nın Baden Würtemberg eyaletinden Belçika'ya son uçuşunu da yaparak turunu tamamladı.



Böylece 2017'de 30 yaşındayken bu turu tamamlayan Shaesta Waiz'e ait rekorun yeni sahibi oldu.