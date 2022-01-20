Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte tespit edilen 317 bin 532 vaka ile toplam vaka sayısı 38 milyon 218 bin 773’e yükseldi.

Böylece son 8 aydır en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

491 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası salgının başından bu yana kayıtlara geçen ölü sayısı 487 bin 693 oldu.

Artan vakalar ile mücadelede görevlendirilen ekipler, Hindistan'ın Keşmir bölgesinde karla kaplı ve araçla ulaşımın olmadığı bölgelere giderek aşı uyguladı.