Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 95 gündür sürüyor. Rus güçlerin saldırıları Donbas bölgesindeki Severodonetsk ve Lısıçansk şehirlerinde yoğunlaştı.



Ukraynalı yetkililer, özellikle Lısıçansk'ta durumun kötüleştiğini belirtti. Rus ordusunun bombardımanı sırasında bir apartman hedef alındı. Bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Severodonetsk'te elektrik kesintisi meydana geldi, Mobil telefon şebekeleri de arızalandı.



Ukraynalı yetkililer, Donbas'ın doğusunda Rusya'nın ağır topçu saldırılarına maruz kaldıklarını söyledi. Bombardımanın çok yoğun olması nedeniyle, can ve mal kaybının tespit edilemediği ifade edildi.

Canlı yayın sırasında patlama

Ukrayna televizyon kanalı TSN'deki canlı yayın sırasında patlama meydana geldi. Donetsk'te bulunan Bahmut kentinde yayın yapan muhabir, arka planda duyduğu ses sonrası güvenli bir yere saklandı.

[Fotoğraf: TSN ]

"Yeniden inşa edeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkiv kentini ziyaret etti. Şehrin saldırılara en çok hedef olan semti Saltivka'da yıkılan evleri inceledi. Zelenskiy ziyareti sırasında "Her şeyi restore edeceğiz, yeniden inşa edeceğiz, hayatla dolduracağız" dedi.

[Fotoğraf: Reuters ]

Mikolayiv'de de bir anaokuluna 20 metre mesafedeki yerleşim alanının vurulduğunu aktaran Zelenskiy, 1 can kaybının yanı sıra 7 yaralı olduğunun da bilgisini verdi.

