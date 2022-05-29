Bağdat'ta bir restoranda yaşanan patlama sonrası bina çöktü. Olay yerine arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri çıkan yangını saatler sonra kontrol altına alabildi. Kurtarma ekipleri da enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardı.



Bir kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Patlamaya gaz sisteminde meydana gelen bir arızanın neden olduğu açıklandı.