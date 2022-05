Büyükelçi Göktaş, Papa Francis ile Pazar günü Papalık Sarayı'nda görüştü.



Görüşmenin ayrıntılarını Twitter hesabından aktaran Vatikan Büyükelçisi, görüşmedeki ana konunun Ukrayna-Rusya Savaşı olduğunu söyledi.

Pope Francis appreciates our President @RTErdogan’s efforts to reconcile Ukraine and Russia. A solution can only be found through diplomacy and negotiations, not thru war. The only possible way to establish a ceasefire and begin negotiations is through diplomacy. pic.twitter.com/zjrQMTzdaQ