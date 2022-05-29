Büyükelçi Göktaş, Papa Francis ile Pazar günü Papalık Sarayı'nda görüştü.



Görüşmenin ayrıntılarını Twitter hesabından aktaran Vatikan Büyükelçisi, görüşmedeki ana konunun Ukrayna-Rusya Savaşı olduğunu söyledi.

Pope Francis appreciates our President @RTErdogan’s efforts to reconcile Ukraine and Russia. A solution can only be found through diplomacy and negotiations, not thru war. The only possible way to establish a ceasefire and begin negotiations is through diplomacy. pic.twitter.com/zjrQMTzdaQ — Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) May 29, 2022





"Vatikan Türkiye'ye müteşekkir"

Papa Francis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya krizinde iki taraf arasında uzlaşı sağlama çabalarını takdirle karşıladığını ifade etti.



"Papa, çatışmanın başlangıcından beri her iki tarafla da temas halinde bulunan ve barış için uğraşan Türkiye’ye müteşekkir olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.



Göktaş, Türkiye'nin bölgedeki insani yardım faaliyetlerine de değinildiğini vurguladı. Vatikan tarafından gelen talep üzerine gerçekleşen kabul, yaklaşık 25 dakika sürdü.







