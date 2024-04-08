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Dünya
AA 08.04.2024 17:00

Rusya'nın Tümen bölgesinde sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi

Rusya'nın Tümen Bölge Valisi Aleksandr Moor, sel tehlikesi nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Rusya'nın Tümen bölgesinde sel tehlikesi nedeniyle acil durum ilan edildi
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Vali Moor, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Tümen bölgesindeki nehirlerde su seviyesinin yükseldiğini belirtti.

Bu nedenle bölgede acil durum ilan edilmesi kararı alındığını duyuran Moor, "Acil durumu tedbiren devreye sokuyoruz." dedi.

10 bin 400'den fazla ev su altında kaldı

Ülkenin Orenburg bölgesinde bulunan Ural Nehri'ndeki bir barajın patlaması nedeniyle yaşanan su taşkınlarından birçok bölge etkilendi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin 39 bölgesinde 10 bin 400'den fazla ev su altında kaldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un yanı sıra Orenburg, Kurgan ve Tümen bölge valileriyle görüşerek sel hakkında bilgi aldı.

Putin, Rus hükümetine özel komisyon kurma talimatı verdi.

Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın 6 Nisan akşamı patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev su altında kalmıştı.

Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için tahliye çalışmaları başlatılmıştı.

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