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Dünya
AA 08.04.2024 16:49

İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 45 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskınlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Dura beldesi, Doğu Kudüs, Ramallah, Tulkerim ve Nablus kentlerinde Filistinlilerin evlerine düzenlediği baskınlarda 45 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı 8 bin 145'e çıktı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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