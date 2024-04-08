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Dünya
AA 08.04.2024 15:56

Rusya: Zaporijya Nükleer Santrali üzerinde uçan İHA düşürüldü

Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) santralin üzerinde uçarken düşürüldüğünü bildirdi.

Rusya: Zaporijya Nükleer Santrali üzerinde uçan İHA düşürüldü
[Fotograf: Reuters]

Zaporijya Nükleer Santrali'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna ordusu santrale yönelik saldırılarını sürdürdü.

Santralin üzerinde uçan bir İHA’nın düşürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna ordusu, terör saldırılarını durdurmaya yönelik tüm çağrılara rağmen santral ve altyapısına yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu da nükleer santralin güvenli çalışmasını etkileyebilir." denildi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) dün, Zaporijya Nükleer Santrali'ne İHA ile yapılan yoğun saldırılar neticesinde 3 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu saldırıları "tehlikeli bir kışkırtma" şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli bir taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor." demişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde İHA ve topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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