Nikaragua'dan Gazze mesajı: Tüm ülkelerin soykırımı durdurma sorumluluğu var

Nikaragua ve Almanya heyetleri, Nikaragua'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde açtığı davanın tedbir duruşmalarında ilk günün ardından mahkeme çıkışında açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Argüello Gomez, Nikaragua'nın yapabileceği tek şeyin sahip olduğu araçları kullanmak olduğunu vurguladı.

Argüello Gomez, "Burada sadece İsrail'in değil, silah sağlayan ve İsrail'e her türlü yardım sağlayan diğer ülkelerin de sorumlu olduğunu hatırlatmaya çalıştık." dedi.

Gazze'de soykırım işlendiği kanaatinde olduklarını dile getiren Argüello Gomez, şunları kaydetti:

"Dünyadaki tüm ülkelerin soykırımı durdurmaya çalışmakla ilgili aynı sorumluluğu var. Buradaki sorun şu aslında; İsrail bu konuda mahkemenin yetki alanını kabul etmiyor sadece Soykırım Sözleşmesi ile ilgili yetki alanını kabul ediyor. Dolayısıyla İsrail’e karşı davalar hep bu temele dayanıyor. Almanya ve diğer ülkelere karşı daha geniş bir yetki alanımız var. Dolayısıyla Nikaragua sadece Soykırım Sözleşmesi değil, diğer tüm sözleşmeleri dikkate alarak talepte bulunuyor, Cenevre Sözleşmeleri ve diğer uluslararası sözleşmeleri de dikkate alıyor. Bu sayede mahkemenin yetki alanıyla ilgili daha geniş olanağa sahibiz."

Büyükelçi Argüello Gomez'in Almanya'nın mahkemenin vereceği kararı dikkate alacağını umduğunu belirtmesi üzerine bir basın mensubu Büyükelçi'ye bu kanaate nasıl vardıklarını sordu.

Argüello Gomez de "Alman hükümeti de neler olduğunun oldukça bilincinde ve burada yaptığımız şey, her şeyi halka açıklamaya çalışmak, her şeyi kamuoyuna açıklamak ki bu da en önemli şeylerden biri." dedi.

Hükümetlerin silahla ya da güç kullanarak ikna edilemeyeceğini, kamuoyunun son derece önemli olduğunu belirten Argüello Gomez, "Kamuoyu oluşturmanın en önemli yollarından biri de burası, mahkemedir. Almanya halkı da bu sayede daha iyi bilgi alacak ve mahkemede olanları öğrenecek." diye konuştu.

"Mahkemenin yetki alanını kabul etmediği için ABD'ye karşı süreç başlatamıyoruz"

Argüello Gomez, Nikaragua'nın neden sadece Almanya'ya karşı dava açtığı sorusu üzerine, İsrail'e en fazla silah tedarik eden ABD'ye karşı da süreç başlamaktan memnun olacaklarını fakat bunu yapamadıklarını, nedenin ise ABD'nin mahkemenin yetki alanını kabul etmemesi olduğunu söyledi.

Filistin heyetinde yer alan Filistin Dışişleri Bakanlığında Çok Taraflı İlişkilerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ammar Hijazi, "Nikaragua'nın bu girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu aşamada tüm devletlerin yapması gereken şey bu." dedi.

Ülkelerin uluslararası hukuka bağlılıklarını ve uluslararası toplumun hemfikir olduğu normların Filistin halkı içinde geçerli olduğunu hatırlamaları gerektiğini vurgulayan Hijazi, Filistin halkının bu normlar ve kurallardan hariç tutulamayacağının altını çizdi.

Hijazi, "Nikaragua'nın yaptığı şey uluslararası sistemi kullanmak ve İsrail’in fiilleri çerçevesinde yok olma tehdidiyle karşı olan Filistin halkına destek olmak." diye konuştu.

Almanya, Nikaragua'nın suçlamalarını reddetti

Almanya adına açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Direktörü Tania Freiin von Uslar-Gleichen de ülkesinin Nikaragua’nın tüm iddialarını reddettiğini ve başvurusunu ön yargılı bulduklarını söyledi.

Ülkesinin Nikaragua'nın iddialarına yarınki duruşmada yanıt vereceğini söyleyen Von Uslar-Gleichen, basın mensuplarından soru almadı.

Nikaragua'nın Almanya aleyhine istediği tedbirler

Nikaragua'nın UAD'den Almanya aleyhine hükmetmesini talep ettiği 5 ihtiyati tedbir şöyle:

1- Almanya, Soykırım Sözleşmesi, uluslararası insancıl hukuk veya Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı gibi genel uluslararası hukukun diğer emredici normlarının ihlalinde ve Filistinlilerin apartheid rejimine tabi olmasında kullanılabilecek, özellikle de askeri teçhizat dahil olmak üzere İsrail'e yaptığı askeri yardımları derhal askıya almalıdır;

2- Almanya, İsrail'e teslim edilmiş olan silahların soykırım işlemek için kullanılmaması, soykırım eylemlerine katkıda bulunmaması veya uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde kullanılmaması için derhal her türlü çabayı göstermelidir;

3- Almanya, insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi derhal yapmalıdır;

4- Almanya, soykırım, soykırım eylemlerini ve Filistin halkının insani haklarının ihlalini önleme yükümlülüklerine uymanın bir parçası olarak UNRWA'nın finansmanını askıya alma kararını geri almalıdır; bu karar, insani yardımın Filistin halkına, özellikle de Gazze'ye ulaşmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü de içerir;

5- Almanya, uluslararası hukuktaki suçların ihlallerinde kullanılabilecek askeri teçhizatın İsrail'e tedariki de dahil olmak üzere desteğini keserek ve bu kuruluşun faaliyetlerini dayandırdığı UNRWA'ya desteğini sürdürerek uluslararası hukukun emredici nitelikteki kurallarının ağır ihlallerinin sona erdirilmesi için işbirliği yapmalıdır."

UAD'de yarınki duruşmada ise Almanya hukuk heyeti, Nikaragua'nın suçlamalarına karşı savunma yapacak.