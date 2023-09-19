Açık 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.09.2023 09:36

Rusya’nın otomobil ithalatında Çin’in payı yüzde 90’ı geçti

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) Başkan Vekili Ruslan Davıdov, Rusya’nın otomobil ithalatında Çin’in bu yılın ilk 8 ayında yüzde 92 paya sahip olduğunu söyledi.

Rusya’nın otomobil ithalatında Çin’in payı yüzde 90’ı geçti

Davıdov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin “güçlü bir şekilde” arttığını söyledi.

Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) ile ticaretinin ise düşmeye devam ettiğine işaret eden Davıdov, “Bu da elbette öngörülebilir bir durum, çünkü AB pazarı (Rusya) kendisine kapattı.” dedi.

Davıdov, Rusya'nın dış ticaretinde yaşanan değişimle ilgili otomobil pazarından örnek vererek, “Rusya’nın otomobil ithalatında Çin bu yılın ilk 8 ayında yüzde 92 paya sahip. Avrupa bu anlamda kapandı, satışları durdurdu.” diye konuştu.

Rusya merkezli Autostat verilerine göre, ülkede yeni otomobil satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 160 artarak 109 bin 700’e çıktı.

Avtovaz firması yeni otomobil satışlarında en çok paya sahip şirket konumundayken, Çinli Chery firmasının ise ikinci sırada yer aldı.

Çok sayıda Batılı otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Rusya Çin
Sıradaki Haber
Peru'da suç örgütleriyle mücadele kapsamında 3 bölgede OHAL ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
Türkiye'den 8 ayda 85 milyon dolarlık bulgur ihracatı
10:13
Enkazlardan çaldığı 460 kilo demiri satarken yakalandı
10:05
Borsa güne yükselişle başladı
10:19
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 25'in altına düştü
09:54
Hayali ihracatla 23 milyon dolarlık dolandırıcılık: 17 gözaltı
09:56
Brent petrolün varil fiyatı 94,83 dolar
Nijerya'nın Lagos eyaletinde aşırı yağışlar sele neden oldu
Nijerya'nın Lagos eyaletinde aşırı yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. Concordia Zirvesi’nde konuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ