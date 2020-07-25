Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2011 yılında aldığı kararla Libya'ya silah ambargosu uygulanıyor. Ancak Rusya bir şirket aracılığıyla bu ülkeye giderek artan biçimde silah, mühimmat ve askeri teçhizat gönderiyor. Moskova yönetiminin ısrarla yalanladığı sevkiyat uydu fotoğraflarıyla kanıtlandı.

Fotoğraflar ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yayınlandı.

Açıklama ise ABD'nin Afrika Komutanlığı'ndan geldi. Açıklamaya göre fotoğraflarda Libya'daki paralı askerlere teçhizat taşıyan İlyuşin-76 askeri nakliye uçakları görülüyor.

Uçakların darbeci Hafter milislerinin elinde bulunan Sirte'ye, karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemleri ile ağır askeri kamyonlar ve mayınlara dayanıklı zırhlı araçlar taşıdığı bildirildi.

Pentagon Kremlin'e yakınlığıyla bilinen Wagner şirketi tarafından yapılan nakliyatın hacmine ve türüne bakıldığında, insani yardım amaçlı olmadığının görüldüğünü vurguladı, sözkonusu yığınağın uzun süreli bir savaşın hedefinin ispatı olduğu ifade edildi.

Askeri gözlemciler Sirte'deki bu yığınağın bölgedeki durumu daha da tırmandırabileceğine dikkat çekiyor.