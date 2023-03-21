Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya’nın ilhak ettiği Kırım'daki Canköy kentine İHA saldırısı düzenlendi
Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Canköy şehrine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirildi.
Rus haber ajansı TASS'a göre, dün Kırım'daki Canköy kentini hedef alan İHA'lar Rus hava savunma sistemlerince vuruldu.
İHA'lara ait parçaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı, bir ev ve market hasar gördü.
Saldırının ardından Canköy'de acil durum ilan edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kırım
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