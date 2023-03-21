Rus haber ajansı TASS'a göre, dün Kırım'daki Canköy kentini hedef alan İHA'lar Rus hava savunma sistemlerince vuruldu.

İHA'lara ait parçaların düşmesi sonucu bir kişi yaralandı, bir ev ve market hasar gördü.

Saldırının ardından Canköy'de acil durum ilan edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.