Nebenzia, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere Ukrayna hakkında açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı muhabirinin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Ukrayna'nın Karadeniz yoluyla tahıl ihracatı yapabilmesi için mayınların temizlenmesine gerek olmadığı, güvenli hatlar açılabileceği ve Rusya'dan BM'nin planına yanıt bekledikleri" yönündeki açıklamasını sorması üzerine Nebenzia şunları kaydetti:

"Biz güvenli koridorlar kurulmasından sorumlu değiliz. Bu koridorlar oluşturulursa güvenli geçiş sağlarız. Koridorları oluşturmak için ya bölgenin Ukrayna'nın mayınlardan temizlenmesi gerek ya da bu koridorların mayınların etrafından geçmesi gerek."