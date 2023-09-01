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Dünya
İHA 01.09.2023 17:45

Rusya’nın Ay yüzeyine çarpan uzay aracı 10 metre çapında krater oluşturdu

NASA, Rusya'nın uzay aracı Luna-25’in Ay yüzeyine çarpmasının ardından oluştuğu tahmin edilen 10 metre çapındaki kraterin fotoğrafını yayınladı.

Rusya’nın Ay yüzeyine çarpan uzay aracı 10 metre çapında krater oluşturdu

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya’nın Ay'a çarpan Luna-25 uzay aracının Ay yüzeyinde krater oluşturmuş olabileceğini açıkladı.

NASA'nın Ay yörüngesinde gözlem yapan uzay aracı LRO, Ay yüzeyinde uzay aracının iniş yapması planlanan noktaya yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta oluşan 10 metre çapında yeni bir krater görüntüledi.

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NASA, ay yüzeyinin aynı noktalarından çekilmiş 27 Haziran 2020 ve 24 Ağustos 2023 tarihli fotoğraflarını yayınlayarak, meydana gelen farklılığı ortaya koydu.

NASA açıklamasına göre yeni kraterin Luna-25'in çarpma noktasına yakın olması nedeniyle doğal bir etki ile değil uzay aracının çarpması sonucu oluştuğu tahmin ediliyor.

Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı
Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı

Rusya'nın 47 yıl aradan sonra Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25, 19 Ağustos'ta kontrolden çıkıp Ay yüzeyine çarpmıştı. Moskova, uzay misyonunun başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından çarpmanın nedeninin araştırılması için özel bir komisyon kurulduğunu açıklamıştı.

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