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Dünya Dışı
AA 20.08.2023 12:36

Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine çarptığını ve parçalandığını bildirdi.

Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı
[Fotograf: Reuters]

Roscosmos’tan yapılan açıklamaya göre, dün Luna-25’le iletişim kesildi.

Yapılan analizlerde, bazı parametrelerin hesaplanmasında sapmalar yaşandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, “Bu nedenle uzay aracı hesaplanmamış bir yörüngeye geçerek Ay'ın yüzeyine çarptı ve parçalandı.” denildi.

Kurulacak özel bir komisyon, kazanın nedenlerini araştıracak.

Luna-25, 11 Ağustos’ta Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu.

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