Parçalı Bulutlu 31.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.09.2023 17:26

ABD'de müebbet hapis cezası alan mahkum hapishaneden firar etti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, kız arkadaşını öldürmekten hüküm giyen ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Brezilya kökenli 34 yaşındaki Danelo Cavalcante, Chester bölgesindeki hapishaneden kaçtı.

ABD'de müebbet hapis cezası alan mahkum hapishaneden firar etti
[Fotoğraf: West Chester Polis Depertmanı]

BBC'nin haberine göre, Chester Hapishanesi Müdür Vekili Howard Holland, geçen hafta eski kız arkadaşını öldürmekten suçlu bulunan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Cavalcante'nin, hapishaneden firar ettiğini belirtti.

Hapishanenin 9 kilometre çevresinde yaşayan vatandaşlar, mahkumun kaçtığından haberdar edilirken yetkililer, arama köpekleri, insansız hava araçları ve helikopterlerle suçluyu aramaya başladı.

Chester Bölge Savcısı Deb Ryan, suçluyla karşılaşılması halinde kendisine yaklaşılmamasının ve 911'in aranmasının önemini vurguladı.

Ryan, "eski çete üyesi" Cavalcante'nin 2017'de Brezilya'da kendisine borcu olan bir kişiyi öldürmekten arandığı bilgisini paylaştı.

Cavalte'nin yakalanması için 10 bin dolar ödül

ABD Kolluk Kuvveti Servisi ve yerel yetkililer, Cavalcante'nin yakalanmasına katkı sağlayacak bilgiyi vereceklere 10 bin dolarlık para ödülü teklif etti.

Cavalcante, Nisan 2021'de eski kız arkadaşını öldürmekten gözaltına alınmıştı.

Bölge savcılığı ofisinin Facebook üzerinden yaptığı paylaşıma göre Cavalcante, eski kız arkadaşı Brandao'yu, "Brezilya'da cinayetten arandığını öğrenmesinin ardından kendisini polise ihbar edeceğini söylemesi" üzerine iki küçük çocuğunun önünde bıçaklayarak öldürmüştü.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
BM, tahıl koridorunda yeni uzlaşmanın "istikrarlı" olmasını istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Bakan Fidan Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
17:51
Rusya’nın Ay yüzeyine çarpan uzay aracı 10 metre çapında krater oluşturdu
17:52
Paris sokaklarında kiralık scooterlar kaldırıldı
17:41
Domuz avına giden adam yanlışlıkla kendini vurarak hayatını kaybetti
17:47
Av sezonu bereketli başladı: Tezgahlar balıkla doldu
17:26
Konya'da abart egzozlu 241 araca 530 bin lira ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Ankara'da
FOTO FOKUS
Yolda yürürken telefonu bir anda yanmaya başladı: O anlar kamerada
Yolda yürürken telefonu bir anda yanmaya başladı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ