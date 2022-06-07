AB tarafından dondurulan Rus menkul kıymetlerinin değeri ortaya çıktı.

ITI Capital stratejistlerine göre, Euroclear, Ruslara ait yaklaşık 27 milyar dolarlık menkul kıymeti bloke etti.

Rusya'nın Ulusal Uzlaştırma Deposu'nda bloke edilen yerleşik olmayan kişilerin varlıklarının hacminin 85 milyar doları aştığı, varlıkların yaklaşık 48 milyar dolarının hisse senedi olduğu, geri kalan 38 milyar doların ise ağırlıklı olarak ruble cinsinden devlet borcu olan tahvillere ait olduğu bildiriliyor.

Avrupa, Rus yatırımcılara yapılan ödemeleri engelliyor

Analistler, Rusya’nın Uzlaştırma Deposu’ndaki (NSD) yabancı varlık sahiplerinin çoğunluğunun yerel bankalar, yönetim şirketleri, devlet dışı emeklilik fonları ve yapısal bonolara ve yabancı hisselere sahip kişiler olduğunu söylüyor.

ITI Capital yaptiği açıklamada "NSD ve Euroclear'daki Eurobond sahiplerine ödemelerin, Maliye Bakanlığı tarafından daha önce açıklanan programa göre ruble olarak yapılması ve ardından dövize çevrilmesi olasılığı yüksek" dedi.

ITI Capital'e göre, AB liderleri bloğun Rus karşıtı cezalarının bir parçası olarak bloke varlıklara el koymayı düşünebilir.

Uzmanlar, Washington'un NSD'ye karşı benzer yaptırımlar getirmesini ve komisyoncuları euro ve dolar cinsinden varlıkların teminatını kaldırmaya zorlamasını bekliyor.