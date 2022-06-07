İtalyan polisi, uyuşturucu operasyonunun Avrupa'daki en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Operasyon altı ülkede (İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bulgaristan, Hollanda ve Kolombiya) 38 kişi için tutuklama emri çıkarılmasıyla sonuçlanan uluslararası bir soruşturmanın sonunda geldi.

Soruşturma bir yıldan fazla sürdü. Polis, 240 milyon euro olan 4,3 ton kokainin yanı sıra 1,85 milyon euro nakit paraya da el koydu.

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Kolombiyalı yetkililer grubun lideri Dairo Antonio Usuga'nın Ekim ayında "Otoniel" olarak yakalanmasının ardından ağı dünya çapında 28 ülkeye yayılan Clan del Golfo çetesini parçalamaya odaklandıklarını söyledi.



Polisin geçen yıl Mayıs ayından bu yana 19 ardışık uyuşturucu teslimatını takip ettiğini ve küresel uyuşturucu kaçakçılığı sistemindeki önemli aracıları ve taşıyıcıyı belirlediklerini söyledi.

