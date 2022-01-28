Haber Giriş: 28 Ocak 2022 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan Ukrayna sınırlarına yakın bölgede askeri eğitim
[Fotoğraf:AA]
Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde askeri eğitimde, Rus Topçu Birliği tarafından atışlar gerçekleştirildi.
Rusya'da askeri eğitimler sürdürülüyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde askeri eğitimde, Güney Askeri Bölgesinin 150. Motorize Topçu Birliği tarafından sahte düşman hedefe atışlar gerçekleştirildiğini belirtti.
Savunma Bakanlığı, Moskova Oblastındaki Golovenki eğitim sahasında, Batı Askeri Bölgesi Muhafız Tank Ordusu topçuları,canlı atışları savaşa hazırlık kontrolünün bir parçası olarak yapıldığını açıkladı.
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