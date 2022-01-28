Norveç Sarayı 84 yaşındaki Kralı Harald V'nin soğuk algınlığı semptomlarıyla birkaç gün izin alacağını söyledi.

Kraliyet ailesi kısa bir açıklamada, gerekli tüm muayene ve testlerin yapılacağını ve oğlu ve varisi Veliaht Prens Haakon'un babasının görevlerini devraldığını söyledi.

Dışişleri Bakanı üzgün

Huitfeldt, "Kral Harald, Kraliçe Sonja veya Veliaht Prens Haakon'u enfekte etmediğimi içtenlikle umuyorum.Kısa sürede iyileşirler" dedi .

Kral Harald, yeni bir kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği 2020 yılı da dahil olmak üzere, son yıllarda birkaç kez hasta oldu.

Kralın üç doz COVID-19 aşısı bulunuyor.

Kral Harald'ın babası Kral Olav'ın 17 Ocak 1991'de ölümü üzerine tahta çıkmıştı.