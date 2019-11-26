Rusya, ilk parti S-400'lerin Türkiye'ye teslimatını tamamladı.

Şimdi yeni bir anlaşma için görüşmeler devam ediyor.

Rusya Devlet Savunma Şirketi Başkanı Alexander Mikheev, “Teknik konuların çözüldüğünü söyleyebilirim, finansal bakımdan görüşmeler sürüyor” dedi.

Sözleşmenin 2020'nin ilk yarısında imzalanmasını umduklarını söyledi.

Miheyev, Rusya'nın Türkiye ile askeri-teknik alanda işbirliğinin yalnızca S-400'lerden ibaret olmadığının altını çizdi.

"Ankara ile gelecekte daha büyük planlarımız olacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters