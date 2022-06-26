Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 11:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rusya'dan Kiev'e füzeli saldırı
[Fotoğraf: AP]
Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenledi.
Ukrayna Acil Servisi'ne göre, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.
Apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu da kurtarıldı.
Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, “Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor." dedi.
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