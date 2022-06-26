Haber Giriş: 26 Haziran 2022 Pazar 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AFP, Reuters
Güney Afrika'da, gece kulübünde 17 kişi ölü bulundu
[Grafik: TRT Haber]
Güney Afrika'nın Doğu Londra kentindeki bir gece kulübünde en az 17 kişi ölü bulundu.
Olay, şehir merkezine 3 kilometre mesafedeki Scenery Park'ta kayda geçti.
Bir polis yetkilisi, bölgedeki soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
18-20 yaşlarındaki kurbanların ölüm nedeninin tespiti için henüz erken olduğuna dikkat çekildi.
Etiketler: Güney Afrika Afrika
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