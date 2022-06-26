Ordu Sözcüsü Yves Didier Bamouni, başkent Vagadugu'da düzenlediği basın toplantısında, askeri bölge ilan edilen kuzey ve güneydoğudaki yerleşim yerlerinin 14 gün içinde boşaltılacağını söyledi.

Bamouni, toplu bir yer değiştirme beklemediklerini, her iki bölgede de az sayıda yaşayan olduğunu ve evlerini terk edenlerin devletin belirlediği bölgelere yerleştirileceğini belirtti.

Öte yandan ordudan yapılan açıklamaya göre de sivilleri, sivillerin yaşadığı bölgelere gizlenen teröristlerden ayırt etmek için 8 bölgede bazı marka motosikletlerin kullanımı 3 aylığına yasaklandı.

Ordu, kuzeydeki Seytenga ilçesinde 86 sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırısı sonrası ülkenin Mali ve Benin sınırında yer alan 2 yerleşim alanının askeri bölgeye çevrileceğini duyurmuştu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.